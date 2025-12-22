Di Gennaro: "Se arriva Fullkrug, sarà titolare. Allegri cambierà modulo"

Ospite fisso di TMW Radio, nel corso della trasmissione di Maracanà, l'ex calciatore e commentatore tecnico Antonio Di Gennaro ha parlato delle novità e dell'attualità della Serie A in questa stagione. L'ex giocatore ha parlato anche del Milan e nello specifico dell'imminente arrivo del centravanti, che sarà il 32enne tedesco Niclas Fullkrug: la formula sarà il prestito con diritto di riscatto dal West Ham e il giocatore è in arrivo già questa sera in città. Le dichiarazioni di Di Gennaro.

Milan, arriva Fullkrug:

"E' un attaccante strutturato, per il Milan serve e spero che sia un acquisto diverso dagli ultimi. Poi bisognerà capire il ruolo di Pulisic e Leao. Se arriva Fullkrug sarà titolare, quindi Allegri cambierà modulo. Serto se giochi con tre punte qualcuno devi togliere in mezzo, ma chi togli? A me non entusiasma Fullkrug, però vedremo. Il rischio è che rimanga fuori uno tra Leao e Pulisic, con l'ultimo che oggi mi sempre imprescindibile però".