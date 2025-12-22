Chi saranno i giovani più preziosi tra 10 anni? Ci sono due rossoneri

Il portale Transfermarkt ha rivelato la top 11 dei giocatori giovani che tra 10 anni saranno i più preziosi. In particolare viene specificato che la lista è stata stilata dall'intelligenza artificiale. Nella formazione ideale c'è spazio anche per tre calciatori di proprietà del Milan. C'è ovviamente il centravanti classe 2008 Francesco Camarda, oggi in prestito al Lecce; c'è il centrocampista classe 2008 Christian Comotto, oggi in prestito allo Spezia.

Viene specificato anche il valore stimato: Camarda tra 10 anni potrebbe valere 90 milioni ed è il prezioso degli undici; Comotto varrebbe 65 milioni. Viene ipotizzato anche che nel Milan giocherà fra 10 anni il centrale difensivo tedesco Luka Vuskovic, per un valore stimato di 50 milioni. Altri otto membri della squadra sono: Nunziante, Damonte, Ahanor, Sucic, Kayode, Inacio, Luongo e Pio Esposito.