Ora è ufficiale, i nuovi acquisti di Milan e Cagliari potranno giocare il 2 gennaio

vedi letture

Come anticipato questa mattina da MilanNews.it, la Lega di Serie A ha concesso a Milan e Cagliari una deroga sull'utilizzo di nuovi acquisti qualora questi venissero tesserati il 2 gennaio, primo giorno della finestra di mercato invernale e giorno in cui è prevista la partita, in anticipo rispetto al resto della giornata, tra le due formazioni in Sardegna. In questo modo Niclas Fullkrug potrà essere registrato all'apertura ufficiale delle trattative e già partire verso l'isola con Allegri e i suoi nuovi compagni.

Questo il comunicato della FIGC:

"Il Consiglio Federale:

- vista la richiesta della Lega Calcio Serie A del 18 dicembre 2025 di poter concedere, in deroga alle normative vigenti in materia, alle società Cagliari Calcio S.p.A. e A.C. Milan S.p.A., che disputeranno la 18a giornata di Campionato Serie A Enilive il prossimo 2 gennaio 2026, la possibilità di utilizzare eventuali calciatori neotesserati nella medesima giornata del deposito della variazione di tesseramento presso la Lega;

- atteso che la data di apertura della sessione invernale del calciomercato per la stagione 2025/2026 è fissata al medesimo giorno 2 gennaio 2026;

- visto l’art. 39, comma 3, delle NOIF;

- visti, altresì, il Comunicato Ufficiale n. 263/A del 30 aprile 2025 che disciplina i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione 2025-2026 per le società di Serie A, e il Comunicato Ufficiale 269/A relativo alle disposizioni in materia di “Tetto alle Rose”;

- ritenuta condivisibile la proposta, ed in particolare le ragioni ivi rappresentate tese ad assicurare una piena ed identica tutela a tutte le associate alla Lega Calcio Serie A;

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

delibera in deroga parziale alle previsioni contenute nell’art. 39, comma 3, delle NOIF, e nei Comunicati Ufficiali nn. 263/A e 269/A del 30 aprile 2025, di autorizzare, limitatamente alla sola gara Cagliari – Milan del 2 gennaio 2026, valevole per la 18a giornata di Campionato Serie A Enilive:

- l’utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A, ove previsto, e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara;

- l’invio via PEC alla Lega della variazione dell’elenco dei 25 calciatori di cui al Comunicato Ufficiale 269/A del 30 aprile 2025, ai fini dell’utilizzabilità degli stessi nella gara Cagliari – Milan, entro le ore 16:00 del giorno della gara