San Siro, vicesindaca: "Mi piace pensare che inaugureremo noi il nuovo stadio"
La vicesindaca Anna Scavuzzo è tornata a parlare della vendita di San Siro a Milan e Inter e del conseguente progetto per il nuovo stadio che sorgerà nell'area riqualificata. La numero due milanese è stata intervistata al Corriere della Sera e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Abbiamo pubblicato tutti i documenti che hanno accompagnato il processo amministrativo. Ognuno può avere la propria opinione, ma io sono contenta di aver lavorato in modo chiaro"
Poi la Scavuzzo ha concluso il suo pensiero sottolineando che il percorso non è ancora finito ma necessita ancora di alcuni passaggi chiave: "Non è finita, ci siamo assunti l'impegno di accompagnare e verificare ogni passaggio di questa trasformazione urbana. Istruzioni a chi subentrerà? Magari saremo ancora noi. Mi piace pensare che inaugureremo noi il nuovo stadio".
