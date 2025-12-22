Cesarini: "Fullkrug mi ricorda Bierhoff con più tecnica e meno finalizzatore"
Niclas Fullkrug sarà un nuovo giocatore del Milan. Per andare alla scoperta del centravanti tedesco classe 1993, i colleghi di Tuttomercatoweb.com hanno intervistato in esclusiva l'agente FIFA Mauro Cesarini, grande esperto di calcio tedesco e che dunque conosce molto bene il centravanti che arriverà a Milanello dal West Ham e che ha giocato in Bundesliga nel Werder Brema, Greuther Furth, Norimberga, Hannover e Borussia Dortmund. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Come caratteristiche possiamo definire il classe '93 una sorta di controfigura di Olivier Giroud?
"Fullkrug è il tipico bomber tedesco strutturato, alto e bravo di testa, non male neanche dal punto di vista tecnico. È uno che lotta, uno che si propone... Ripeto: bisogna vedere come esce da questo periodo, in Italia non è semplicissimo giocare per un attaccante. Più che Giroud, a me ricorda Oliver Bierhoff con più tecnica e meno finalizzazione".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan