Cesarini: "Fullkrug mi ricorda Bierhoff con più tecnica e meno finalizzatore"

Niclas Fullkrug sarà un nuovo giocatore del Milan. Per andare alla scoperta del centravanti tedesco classe 1993, i colleghi di Tuttomercatoweb.com hanno intervistato in esclusiva l'agente FIFA Mauro Cesarini, grande esperto di calcio tedesco e che dunque conosce molto bene il centravanti che arriverà a Milanello dal West Ham e che ha giocato in Bundesliga nel Werder Brema, Greuther Furth, Norimberga, Hannover e Borussia Dortmund. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Come caratteristiche possiamo definire il classe '93 una sorta di controfigura di Olivier Giroud?

"Fullkrug è il tipico bomber tedesco strutturato, alto e bravo di testa, non male neanche dal punto di vista tecnico. È uno che lotta, uno che si propone... Ripeto: bisogna vedere come esce da questo periodo, in Italia non è semplicissimo giocare per un attaccante. Più che Giroud, a me ricorda Oliver Bierhoff con più tecnica e meno finalizzazione".