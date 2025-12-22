Bucchioni: "Per colmare le lacune estive rossonere manca anche un centrale"

Il calciomercato sta già entrando nel vivo, anche se la finestra invernale sarà aperta solo il 2 gennaio. Il Milan, necessariamente, dovrà essere protagonista se vuole sperare che Massimiliano Allegri e la squadra possano continuare sul solco tracciato in questa prima parte di stagione in campionato. Del tema e degli obiettiivi rossoneri ne ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni questa mattina nel suo consueto editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb.com.

Le parole di Bucchioni: "Il Milan s'è già mosso portando a casa il centravanti che mancava, il tedesco Fullkrug. C'è l'accordo con il giocatore, al West Ham 13 milioni in caso di riscatto. Si aspetta l'ok definitivo degli inglesi. Il giocatore, nazionale tedesco, non scalda il mondo Milan, ma può essere utile per la fisicità e capacità di riempire l'area ora troppo spesso troppo vuota. Per colmare le lacune estive dei rossoneri manca anche un centrale difensivo. Tare ragiona, intanto è stato proposto Disasi, francese di 27 anni, uno dei tanti giocatori ai margini del Chelsea".