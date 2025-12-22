Cos'è cambiato quest'anno? Tomori: "Siamo tornati tutti con qualcosa da dimostrare"

FIkayo Tomori nel prossimo mese di gennaio festeggerà il quinto anno al MIlan. Il centrale inglese è tornato, dopo un paio di stagioni complicate, ad avere il posto da titolare fisso nella squadra rossonera, grazie anche all'arrivo sulla panchina milanista del tecnico livornese Massimiliano Allegri. Nella giornata di oggi il numero 23 è stato intervistato in esclusiva dalla BBC Sport: una chiacchierata in cui si è parlato del Milan, dei Mondiali e di altri temi personali. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul cambiamento di marcia in questa stagione: "Siamo tutti tornati in estate con qualcosa da dimostrare, individualmente e collettivamente. Dobbiamo attaccare la stagione e tornare in Champions League".