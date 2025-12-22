Cos'è cambiato quest'anno? Tomori: "Siamo tornati tutti con qualcosa da dimostrare"
MilanNews.it
FIkayo Tomori nel prossimo mese di gennaio festeggerà il quinto anno al MIlan. Il centrale inglese è tornato, dopo un paio di stagioni complicate, ad avere il posto da titolare fisso nella squadra rossonera, grazie anche all'arrivo sulla panchina milanista del tecnico livornese Massimiliano Allegri. Nella giornata di oggi il numero 23 è stato intervistato in esclusiva dalla BBC Sport: una chiacchierata in cui si è parlato del Milan, dei Mondiali e di altri temi personali. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Sul cambiamento di marcia in questa stagione: "Siamo tutti tornati in estate con qualcosa da dimostrare, individualmente e collettivamente. Dobbiamo attaccare la stagione e tornare in Champions League".
Pubblicità
News
Gabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firmedi Pietro Mazzara
Le più lette
3 Gabbia e Leao: le novità verso Verona. Fullkrug: questo si può permettere il Milan. Perth: mancano ancora le firme
4 Ordine stuzzica: "Lo spessore tecnico di Fullkrug e Disasi ricorda quello di Alcaraz e Djalo nell'ultima Juve di Allegri"
06:40 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Tomori alla BBC: "Mai sentito meglio, dobbiamo tornare in Champions. Quando Modric parla, lo ascolti"
Luca SerafiniLa differenza tra Hojlund e Nkunku (ma non solo…). Trappola turnover, pagato dazio. L’onestà di Chivu. Con il Como in Australia per la gioia di Scaroni
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com