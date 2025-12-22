De Siervo: "I primi ad andare in Arabia per la Supercoppa: lo rivendichiamo fortemente"

In occasione della finale di Supercoppa Italiana che stasera si giocherà a Riad tra Napoli e Bologna, l'ad della Lega di Serie A Luigi De Siervo p intervenuto a margine del Social Football Summit. Queste le parole di De Siervo sul rapporto con l'Arabia Saudita: "Siamo stati i primi a esportare una competizione all'estero già nel 1993, con la Supercoppa a Washington tra Milan e Torino. Quello che è successo è che in un tempo che sembra ormai molto lontano, ovvero nel 2018, abbiamo sottoscritto un accordo strategico con il ministro dello sport Saudita e abbiamo deciso di portare all'estero, in maniera stabile, in un paese importante come l'Arabia Saudita un evento così. Siamo stati i primi e questo lo rivendichiamo fortemente oggi che l'Arabia Saudita è finalmente uno dei centri mondiali per quanto riguarda alcuni dei più grandi eventi sportivi nel mondo. In quel momento abbiamo capito che qua sta cambiando qualcosa, che qua lo sport andava ben oltre quella che era l'elemento sportivo e di intrattenimento al quale siamo abituati".

Continua De Siervo: "Era davvero importante creare un ponte, quindi da quell'esperienza del gennaio 2019 abbiamo ripetuto la cosa, abbiamo cercato di andare oltre l'evento sportivo, abbiamo cercato di creare delle partnership che potessero aiutare ad accelerare il processo di crescita di questo paese nel mondo del del calcio. Chiudo dicendo che in Italia il calcio è più di una religione, lo sappiamo noi italiani è un elemento centrale della nostra vita sociale. Preghiamo che questa leadership che abbiamo conquistato nel tempo possa essere condivisa con dei paesi ambiziosi come l'Arabia, che hanno all'interno una visione molto importante e che pongono al centro non soltanto l'elemento sportivo ma le crescite di un sistema che tiene insieme il calcio maschile e il calcio femminile, soprattutto una chiave evolutiva come quella che porterà alla Coppa del Mondo qui"