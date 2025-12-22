MN - Oggi ripartono gli allenamenti: il programma della settimana

Dopo la veloce trasferta araba, che si è conclusa subito con l'eliminazione in semifinale di Supercoppa Italiana per mano del Napoli, e dopo che sono stati concessi due giorni di riposo al rientro in Italia, oggi il Milan torna ad allenarsi al centro sportivo di Milanello: come appreso dalla redazione di MilanNews.it il programma prevede una sessione di allenamento al pomeriggio. La squadra di Allegri inizia a preparare l'impegno di domenica prossima a San Siro, alle 12.30, contro l'Hellas Verona.

In questa settimana, in mezzo, c'è però il Natale, dunque l'organizzazione sarà un po' particolare. Nello specifico si lavorerà anche domani e il 24 mattina, la vigilia di Natale: riposo fissato nel giorno di festa con ripresa il 26 pomeriggio e rifinitura il 27 mattina, il giorno prima della partita di campionato. Da valutare le condizioni di Rafael Leao, dato in miglioramento, e Matteo Gabbia, su cui ci sono ancora un po' di incognite da chiarire: leggi qui.

di Antonio Vitiello