Fullkrug potrebbe esordire con il Milan già contro il Cagliari: via libera della FIGC

Milan-Fullkrug è in via di definizione, con il centravanti tedesco prossimo a sbarcare a Milano dal West Ham con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto a favore del club rossonero.

Tra oggi e domani il classe 1993 potrebbe addirittura anche già arrivare tra oggi e domani e sostenere le visite mediche prima o subito dopo Natale, così da cominciare anche ad allenarsi insieme ai suoi nuovi compagni di squadra. Ma nonostante tutta questa fretta, Fullkrug può giocare già contro il Cagliari? In teoria no, ma in pratica qualcosa è cambiato. Riportano infatti i colleghi di Calcio & Finanza che venerdì il Consiglio Federale, accogliendo la richiesta della Lega Serie A, ha infatti autorizzato Cagliari e Milan a schierare eventuali calciatori tesserati il 2 gennaio, lo stesso giorno della gara valida per la 18ª giornata di Serie A Enilive.

Questa norma permette ai due club di depositare il tesseramento e aggiornare la lista dei 25 entro le 16:00 del giorno della partita, rendendo quindi i calciatori immediatamente disponibili.