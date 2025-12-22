Domenica contro il Verona ci sarà il ritorno di Rafael Leao

Massimiliano Allegri e staff avevano fatto il possibile per averlo a disposizione contro il Napoli, ma alla fine il tecnico rossonero ha deciso di preservare Rafael Leao mandandolo in tribuna, evitando così guai peggiori. Adesso però il Milan ha bisogno del suo numero 10, che contro il Verona dovrebbe tornare a completare disposizione.

Nonostante la ripresa degli allenamenti fosse fissata per oggi, Leao nella giornata di ieri si è allenato da solo a Milanello mandando segnali incoraggianti al suo allenatore, che già pregusta la possibilità di schierarlo titolare domenica contro gli scaligeri al fianco di Christian Pulisic.