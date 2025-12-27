Serie A, la Juve non perde a Pisa: in gol Kalulu e Yildiz

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:48
di Niccolò Crespi

Terza vittoria consecutiva per la Juventus che conquista tre punti contro il Pisa. Buona prova della squadra di Gilardino che colpisce due legni sullo 0-0, uno con Moreo e l'altro con Tramoni. Al 65' palo di Kelly, 8 minuti più tardi il risultato si sblocca con la rete di Kalulu. Al 92' Yildiz mette il sigillo definitivo sul match. La squadra di Spalletti sale a 32 punti, i nerazzurri restano a quota 11.

17^ GIORNATA: IL PROGRAMMA

SABATO 27 DICEMBRE

Parma-Fiorentina 1-0

Lecce-Como 0-3

Torino-Cagliari 1-2

Udinese-Lazio 1-1

Pisa-Juventus 0-2

DOMENICA 28 DICEMBRE

Milan-Hellas Verona

Cremonese-Napoli

Bologna-Sassuolo

Atalanta-Inter

LUNEDì 29 DICEMBRE

Roma-Genoa