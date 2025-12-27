Serie A, la Juve non perde a Pisa: in gol Kalulu e Yildiz
Terza vittoria consecutiva per la Juventus che conquista tre punti contro il Pisa. Buona prova della squadra di Gilardino che colpisce due legni sullo 0-0, uno con Moreo e l'altro con Tramoni. Al 65' palo di Kelly, 8 minuti più tardi il risultato si sblocca con la rete di Kalulu. Al 92' Yildiz mette il sigillo definitivo sul match. La squadra di Spalletti sale a 32 punti, i nerazzurri restano a quota 11.
17^ GIORNATA: IL PROGRAMMA
SABATO 27 DICEMBRE
Parma-Fiorentina 1-0
Lecce-Como 0-3
Torino-Cagliari 1-2
Udinese-Lazio 1-1
Pisa-Juventus 0-2
DOMENICA 28 DICEMBRE
Milan-Hellas Verona
Cremonese-Napoli
Bologna-Sassuolo
Atalanta-Inter
LUNEDì 29 DICEMBRE
Roma-Genoa
