Dumfries in bilico in vista del derby: il punto sulle condizioni dell'olandese

Denzel Dumfries, laterale olandese dell'Inter, ha sostanzialmente saltato la sosta: il giocatore nerazzurro si era aggregato come da programma ai suoi compagni di Nazionale ma ha rimediato un fastidio muscolare in uno dei primi allenamenti che ha costretto lo staff medico Orange a rimandarlo a casa e a saltare le uiltime due gare di qualificazione ai Mondiali, comunque raggiunta dai compagni in sua assenza. Ora il tema è diventato capire se Dumfries riuscirà a recuperare per il derby contro il Milan di domenica sera.

L'aggiornamento dell'inviato di Sky Sport Andrea Paventi, oggi presente ad Appiano Gentile: "Va valutato di giorno in giorno. Si è parlato di un'infiammazione: da oggi capiremo bene se ci sono i margini. Mi sembra che l'idea sia sempre quella di non rischiare, quindi o il giocatore dev'essere completamente a posto perché poi sappiamo che dopo il derby, neanche quattro giorni dopo, c'è la sfida con l'Atletico a Madrid: quindi non si devono correre rischi. Chivu le alternative le ha.