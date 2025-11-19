Inter, Zielinski tornato acciaccato dalla nazionale. Ma non c'è allarme in vista del derby

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, verrà valutato oggi al rientro ad Appinao Gentile dallo staff medico nerazzurro dopo il doppio fastidio rimediato in nazionale: è stato ieri lo stesso giocatore ad annunciare dopo la gara della sua Polonia contro Malta di essere uscito con un forte dolore a un polpaccio e alla schiena.

"Al momento non c’è un vero e proprio allarme in casa Inter, tanto è vero che non sono stati fissati ancora gli esami strumentali. A seconda di come si sentirà il giocatore, sarà studiato un programma di recupero. Al derby mancano quattro giorni, il tempo sembrerebbe sufficiente per smaltire il doppio fastidio, ma è meglio aspettare le prossime 24 ore per confermare le gerarchie del centrocampo: eventualmente, in assenza del titolare Mkhitaryan, sarebbe Petar Sucic a beneficiare della promozione al cospetto dell’idolo Modric" scrive la Rosea.

