La Roma recupera Ferguson, ancora out Bailey e Dybala
MilanNews.it
La Roma torna a lavorare a Trigoria dopo i due giorni di riposo concessi da Gasperini e la prima buona notizia si chiama: Evan Ferguson. L'irlandese, dopo aver saltato la chiamata della sua nazionale, è tornato questo pomeriggio a lavorare in gruppo e sarà dunque a disposizione per la gara di domenica contro la Cremonese, mentre Leon Bailey ha svolto ancora lavoro differenziato. A parte anche Dybala che invece punta a rientrare contro il Napoli a fine mese. (ANSA).
