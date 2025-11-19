Dumfries ancora a parte: a rischio la sua presenza nel derby

Denzel Dumfries può saltare il derby di domenica a causa di un infortunio. Riportano i colleghi di Fantacalcio che l'esterno olandese continua ad avvertire fastidio alla caviglia ed anche oggi ha svolto lavoro personalizzato.

Nei prossimi giorni si capirà di più, soprattutto se potrà quanto meno andare in panchina, ma è difficile immaginare un suo impiego domenica, con Carlos Augusto e Luis Henrique pre allertati per agire al suo posto. Anche Darmian e Mkhitaryan rischiano di non esserci.