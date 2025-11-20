Verso il derby, Biasin: "Dumfries ko, può esserci Carlos Augusto. Ma sorge un problema"

Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così dell'Inter in vista del derby contro il Milan: "In casa Inter al contrario tocca trovare soluzioni al ko di Dumfries, sicuro assente sulla destra. Molto probabile che al suo posto giochi Carlos Augusto, un "quasi-titolare" nonché tappabuchi di grande affidabilità in ogni zona del campo.

Il problema è che con lui in campo diventa difficile trovare altri "tappatori" con quel che ne consegue quanto a gestione delle forze nei 90 minuti. Epperò la squadra c'è, è in forma, tocca solo capire se la sosta ha rallentato il grande processo di crescita innescato nell'ultimo mese da mister Chivu".