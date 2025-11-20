Plusvalenze Napoli, De Laurentiis e l'AD rinviati a giudizio. Il comunicato del club

vedi letture

Il Napoli, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e l'amministratore delegato del club Andrea Chiavelli sono stati rinviati a giudizio dal Giudice per le Udienze Preliminari del Tribunale di Roma, Rosamaria De Lellis. La motivazione del rinvio a giudizio si ritrova in alcune operazioni sospette, soprattutto quella che ha portato all'acquisto dal Lille di Victor Osimhen. L'accusa dei Pubblici Ministeri era di falso in bilancio per il 2019, 2020 e 2021. Secondo la Procura, il Napoli avrebbe fatto ricorso ad artifici contabili come plusvalenze fittizie. Il processo è fissato per il 2 dicembre 2026. Di seguito il comunicato della SSC Napoli sulla questione:

"La SSCN esprime stupore e sconcerto per il provvedimento di rinvio a giudizio deciso dal GUP di Roma. Tutte le consulenze tecniche, di altissimo livello, hanno inequivocabilmente provato la correttezza dell’operato della società, sia rispetto alle iscrizioni in bilancio delle operazioni, sia in merito ai trasferimenti dei calciatori. La stessa accusa ha correttamente riconosciuto, nel corso della propria requisitoria, che la SSCN non ha tratto alcun vantaggio dalle operazioni contestate.

La società è serena e fiduciosa rispetto agli esiti del procedimento giudiziario, che comincerà tra oltre un anno - con la prima udienza fissata per il 2 dicembre 2026 - dove certamente la verità sulla vicenda verrà ristabilita. Da sottolineare, inoltre, che in relazione a una contestazione perfettamente sovrapponibile derivata dal medesimo fascicolo di indagine, i pubblici ministeri di Milano hanno già richiesto l’archiviazione del procedimento per l’Inter".