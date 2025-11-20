Marotta sul derby: "C'è una sana rivalità. La prima da comproprietari di San Siro? Significato epocale"

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è stato intercettato dalla stampa in occasione dello Sport Industry Talk di RCS. Tra i tanti temi affrontati, anche il derby di domenica contro il Milan: "Siamo antagonisti nei 90' classici ma c'è una sana rivalità".

La prima volta che le squadre giocheranno da comproprietarie dello stadio.

"La prima volta che entriamo a San Siro, in un derby, da comproprietari. Un significato epocale, ha tracciato un solco epocale per il futuro. Grande rispetto per i valori e le emozioni che San Siro ha contenuto negli anni passati".

Sulla Nazionale, quali sono le sensazioni? C'è qualcosa da cambiare?

"Questo è un momento in cui dobbiamo stare uniti. Ci sarebbe un beneficio per il movimento, per le nostre famiglie. Poi sarà il momento della critica e l'autocritica, non solo per la componente federale ma per tutto il movimento".