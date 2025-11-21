Inter, la probabile formazione per il derby: Dumfries verso il forfait

Inter, la probabile formazione per il derby: Dumfries verso il forfaitMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:50L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Denzel Dumfries va verso il forfait per il derby contro il Milan. L'esterno dell'Inter ieri si è allenato a parte per un problema alla caviglia rimediato in nazionale e non dovrebbe essere convocato per la sfida di domenica sera contro i rossoneri, con l'obiettivo di recuperare per la sfida di Champions League di mercoledì prossimo contro l'Atletico Madrid.

INTER, LA PROBABILE FORMAZIONE PER IL DERBY

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu