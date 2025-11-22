Inter-Milan, alle 14 la conferenza stampa di Christian Chivu

Oggi, vigilia di Inter-Milan, si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu ad Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 14:00.

DOVE VEDERE INTER-MILAN
Data: domenica 23 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: Giuseppe Meazza, San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
