Derby record di incasso: superati gli 8 milioni. Ed è pronta una coreografia

vedi letture

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il derby di Milano in scena domani sera alle 20:45 a San Siro, che per la prima volta ospita un derby da stadio di proprietà delle due squadre, va verso il nuovo record di incasso: superati gli 8 milioni di euro. Chiaramente sarà tutto esaurito con la maggioranza di tifosi internisti visto che i nerazzurri saranno in casa. Tra gli ospiti dell'Inter ci saranno Samuel, ex difensore, Cambiasso, Zenga e Berti. In occasione dell'importante partita la società ha preparato una coreografia che occuperà i due anelli arancioni.

Il resto dello stadio sarà spoglio, inclusa le due curve che, per le restrizioni note a tutti, non offriranno il solito e spettacolare show con le grandi coreografie che, negli anni, abbiamo potuto ammirare. Non solo mancherà la coroegrafia nelle due curve, ma in particolare in quella dei tifosi del Milan si dovrà ancora capire come si comporteranno gli ultras rossoneri dopo il divieto immotivato del nuovo strisicone che aveva fatto esordio contro la Fiorentina, Sodalizio Rossonero. (Cicca qui per l'articolo completo). In attesa della decisione, rimane sicuramente la spettacolarità della partita che sia sugli spalti, sia in campo, presenta una delle rivalità più belle della Serie A e del mondo, sperano che i tifosi rossoneri possano suppportare la squadra come sono soliti fare.