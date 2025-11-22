Scarpini sul derby: “Importante ma non determinante. Del Milan non capisco la rosa così corta”

vedi letture

Manca sempre meno al derby di MIlano, in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro chiaramente. In casa giocheranno i nerazzurri e, a proposito di nerazzurri, Roberto Scapini, giornalista interista, ha commentato così l’imminente big match:

“Concordo con Maldini, importante ma non determinante perchè siamo alla 12esima giornata. Se vinci ovviamente la classifica ne trae un beneficio, in caso dovesse terminare in parità cambierebbe poco, ma io temo che fra i due litiganti ci sia una lupacchiotta che ne possa approfittare. Non vedo tensione particolare, cito Galliani che diceva sempre ‘ricordate che Milan e Inter hanno gli stessi obiettivi, gli stessi interessi, le stesse ambizioni per tutto l’anno, ma per due o tre partite a secodna del calendario sono avversarie sportivamente e lo sono sempre a livello calcistico. Però poi due grand club, due grandi brand, due grandissime tifoserie, tante cose che accomunano. La vera notizia è che il primo derby che si gioca in uno stadio di proprietà dei due club. Chivu è un allenatore preparato, meticoloso, giovane, con poca esperienza di panchina ma tanta di calcio giocato che secondo me sa gestire bene i grandi giocatori, è ben supportato in una società ben strutturata che gli ha messo a disposizione un organico di grande valore. Sul Milan non capisco questa rosa così corta che vi ha messo un po’ in difficoltà. È un elemento atipico nel calcio moderno”