MN - Passerini: “Fondamentale per il Milan non perdere. Se perde nessun dramma”

Manca sempre meno al big match di domenica sera che vedrà affrontarsi le due eterne rivali milanesi, Milan e Inter. Nella giornata di oggi, la redazione di MilanNews.it ha intervistato, nel post conferenza stampa, il collega Carlos Passerini, firma del Corriere della Sera, che si è concesso ai microfoni del nostro canale YouTube. Vediamo il suo commento in vista del derby:

Quanto però sarà importante domani? "Secondo me domani è fondamentale soprattutto non perdere. Al Milan un pareggio va bene e forse va bene anche all'Inter: per quello potrebbe anche finire così. Però è fondamentale per i rossoneri non andare a -5: non è un dramma se succede, perché in due partite li rimonti e perché ci sta perdere una partita così. Però se perdi è un problema, se vinci ti incendia, se pareggi ti tieni lì"

Potrebbe valere la regola "Due feriti nessun morto", perdere un derby lascia sempre delle scorie negative dalle quali liberarsene velocemente, al contrario vincere dà un grandissimo boost in vista non solo delle prossime partite ma in vista della stagione. Per questo motivo però un pareggio paradossalmente potrebbe essere un risultato positivo per entrambe che, senza nessun morto, chiaramente sportivo potrebbero affrontare le prossime partite con la stessa consapevolezza pre derby.