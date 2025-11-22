Marinozzi sul derby: “Il Milan aspetterà l’Inter per ripartire veloce. Mi aspetto tanta intensità”

Alla vigilia del big match di domenica sera a San Siro, nel suo canale YouTube Andrea Marinozzi ha analizzato il derby e di come secondo lui la partita potrà svolgersi. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Mi aspetto una partita con tantissima intensità. L'Inter negli ultimi anni può essere affrontata seguendo due strade: con una pressione offensiva, provo a limitarti la prima impostazione che è una sua grandissima qualità. L'ha fatto ad esempio il Bayer, Barcellona, e Psg e poi ad esempio il Milan di Pioli che provava a pressare senza avere nel pressing la sua qualità infatti gli ha persi tutti. L'altra strada invece è attendere, lasciare giocare un po' di più. Credo proprio che il Milan entrerà in questa strada, senza azzardare troppo, anche perchè è il modo classico con cui affronta le partite. Il Milan lascia il dominio territoriale, non è un problema. Il Milan attenderà l'Inter e poi ripartirà in velocità. Da qui poi subentreranno i cross, l'Inter è la squadra che crossa di più in Europa e il Milan è la squadra che subisce più cross in Italia. Sarà sicuramente una costante della partita.