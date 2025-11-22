Allegri commenta l'idea di Gattuso di fermare il campionato in vista dei playoff Mondiali

Allegri commenta l'idea di Gattuso di fermare il campionato in vista dei playoff MondialiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:36News
di Francesco Finulli

Alla vigilia del derby tra Inter e Milan, che si giocherà domani sera alle 20.45 a San Siro, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal Centro Sportivo di Milanello in Carnago per presentare la sfida contro i rivali nerazzurri che, a oggi, precedono i rossoneri in classifica, al primo posto, grazie a due punti di vantaggio. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni. 

Sulla nazionale:

"Se fermiamo il campionato non giocheremo e aiuteremo la nazionale, ma credo che la nazionale abbia grandi possibilità di andare al Mondiale. Rino sta facendo un buon lavoro, se fermeranno il campionato ci fermeremo e sarà un vantaggio per la nazionale".