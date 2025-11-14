Il Milan Futuro non giocherà questo weekend: i motivi
La gara tra Milan Futuro e Real Calepina, che si sarebbe dovuta disputare nel prossimo weekend del 15-16 novembre, è stata rinviata. Come ufficializzato dalla LND tramite un comunicato negli scorsi giorni, la sfida - in programma domenica 16 novembre - è stata posticipata a mercoledì 26 novembre alle 14.30 dopo la richiesta del club rossonero data la convocazione di tre calciatori per le Qualificazioni agli Europei Under 21.
SERIE D, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
ChievoVerona 26
Folgore Caratese 23
Calcio Brusaporto 23
Casatese Merate 18
Milan Futuro 17
Villa Valle 17
Castellanzese 17
Caldiero Terme 15
Leon 14
Breno 14
Real Calepina 13
Oltrepò 12
Virtus Ciserano Bergamo 11
Scanzorosciate 11
Vogherese 10
Varesina 9
Pavia Calcio 9
Nuova Sondrio 4
MILAN FUTURO
Dal mercato domande e risposte. Lo spreco gigantesco: molti gol subiti, ma troppi errori davanti... Derby: il conforto degli scontri direttidi Luca Serafini
