Milan Futuro, Borsani: "Siamo arrabbiati dopo il ko di Sondrio, vogliamo ripartire subito"

di Enrico Ferrazzi

Emanuel Borsani, intervistato da Milan TV dopo il gol segnato nell'amichevole della prima squadra contro la Virtus Entella, ha rilasciato queste parole: "Sono contentissimo. Anche se era solo un'amichevole è stato bellissimo giocare con dei professionisti che giocano in Serie A. Giocare con loro mi aiuta certamente a crescere e mi aiuta per il mio futuro". 

Sul Milan Futuro: "Ci stiamo riprendendo dalla sconfitta di Sondrio. Siamo arrabbiati, vogliamo ripartire subito verso i nostro obiettivi che sono la nostra crescita e, siccome siamo il Milan, anche vincere". 

Sul gol: "Sono molto contento per il gol. E' stata un'emozione molto forte". 

Sull'aiuto dei giocatori della prima squadra: "Prima della partita mi hanno aiutato tanto Fofana, Jashari e Pulisic. Mi hanno detto come fare certi movimenti. Sono contento del fatto che loro mi aiutino e mi facciano migliorare". 
 