Borghi esalta Leao: “Nonostante il nuovo ruolo, che interpreta bene, fa la differenza”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato la prestazione e la vittoria dei rossoneri nella trasferta di Cagliari. Partita vinta 0-1 dai rossoneri grazie al gol di Leao che porta la squadra di Massimiliano Allegri a 38 punti in classifica, momentaneamente in attesa di Inter-Bologna al primo posto. Proprio in merito al match winner Rafa Leao si è espresso così il giornalista e telecronista di DAZN:

"Ancora una volta decisivo, giocando da centravanti, ancora una volta è lui a sbloccare la partita, a vincerla, e questo è un fattore. Leao sta mancando per diverse parti di questa stagione per problemi fisici ma quando c'è, seppur calato in una dimensione diversa, che non sta interpretando affatto male, Leao il suo contributo lo porta, Leao fattura. Questo è Rafael Leao, un giocatore che ha tutti i crismi e tutte le potenzialità per essere decisivo ma è un giocatore che quella continuità, quella fiamma eterna non la tira fuori. Però per il Milan, specialmente in una situazione così risicata lì davanti, con Gimenez fuori a tempo indeterminato, con Pulisic che anche lui c'è ad intermittenza, Leao quando c'è fa la differenza".