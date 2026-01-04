Non insieme, ma decisivi: perché Leao e Pulisic segnano più di tutti

È uno strano caso, ma finora i numeri dicono che il Milan vince e convince grazie a loro. Christian Pulisic e Rafa Leao, una coppia di qualità, estro e fantasia. Eppure in questa stagione, i due hanno finora giocato pochissimo insieme. 1443 minuti in Serie A. Dato sconfortante? Forse, ma il Milan ha saputo vincere grazie ai gol del portoghese e dell’americano, spesso separati ma decisivi.

I numeri in stagione

Christian Pulisic è attualmente il capocannoniere del Milan. L’americano ha segnato sin qui ben 10 gol e due assist, andando in doppia cifra nonostante i numerosi problemi muscolari e fastidi fisici. Anche a Cagliari, nell’ultima trasferta vincente rossonera, Christian è subentrato bene, sfiorando la rete nel finale di gara. Per quanto riguarda Leao invece, i numeri sono leggermente inferiori. Sette reti e un assist, l’ultima in Sardegna. Pesantissima. I due rappresentano insieme una coppia che finora non ha saputo incidere insieme (da titolari solo il derby vinto 0-1, con gol per l’appunto di Pulisic).

Nuove idee in attacco

Con un Fullkrug in più e con Nkunku (Fener a parte) che potrebbe ritrovare terreno, Massimiliano Allegri continua a lavorare per provare a lanciare la coppia Pulisic-Leao. Decisivi, importanti ma non ancora così impattanti ed evidenti. Giovedì sera contro il Genoa possibile nuova chance per vederli ancora in coppia in campo?