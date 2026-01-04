Solido, pragmatico e vincente: è sempre più il Milan di Max Allegri

Il Milan assomiglia sempre di più al suo allenatore Massimiliano Allegri: in campo si vede infatti una squadra solida, pragmatica e soprattutto vincente che almeno fino a stasera quando si giocherà Inter-Bologna sarà in vetta alla Serie A. Quello di venerdì sul campo del Cagliari è stato l’ottavo ottenuto di corto muso, marchio di fabbrica del tecnico livornese.

CORTO MUSO - Lo scrive questa mattina Tuttosport che analizza i risultati ottenuti finora dal Diavolo in campionato: cinque vittorie sono arrivate con il risultato di 1-0 e sono stati quasi tutti dei big match (contro Bologna, Roma, Inter e Lazio). L'altra è arrivata appunto qualche giorno fa a Cagliari che è stato infilato al primo tiro nello specchio realizzato dalla squadra milanista: si tratta della dodicesima volta che avviene in questo campionato, nel corso del quale il Milan non ha mai impiegato più di tre tiri in porta per sbloccare la partita.

IMBATTIBILE - Un altro dato che fa certamente piacere ad Allegri è quello che riguarda i clean sheet che sono ben nove. A questo punto del campionato non accadeva dalla Serie A 2011-12 quando, guarda caso, sulla panchina del Milan c'era proprio il livornese. A questo si aggiunge poi il fatto che il Diavolo è praticamente imbattibile visto che non perde in Serie A da ben 16 gare di fila (dalla prima giornata contro la Cremonese). Tutti questi numeri e queste statistiche fanno sicuramente ben sperare per il futuro della stagione.