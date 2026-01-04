Tutti pazzi per Bartesaghi. E il Milan è pronto a blindarlo: ingaggio triplicato

Una delle sorprese più belle di questa stagione in casa rossonera è certamente l'esplosione di Davide Bartesaghi, giovane prodotto del settore giovanile del Milan che è ormai diventato un titolare della squadra di Max Allegri. In estate era stato proprio il tecnico livornese a bloccare la sua partenza in prestito (lo volevano Pisa, Parma e Cremonese) perchè convinto che potesse diventare un elemento importante per il Diavolo.

NUOVO TITOLARE A SINISTRA - E così è stato: dopo un primo periodo da alternativa a sinistra a Pervis Estupinan, Bartesaghi ha piano piano scalato le gerarchie e ora è lui il titolare della corsia mancina del Milan. Le sue ottime prestazioni hanno attirato le attenzioni anche dell'Italia di Rino Gattuso, tanto che venerdì sera all’Unipol Domus di Cagliari c’era uno scout della Nazionale a monitorarlo dal vivo. E chissà che nelle prossime convocazioni per gli spareggi Mondiali non ci sia anche il suo nome.

INGAGGIO TRIPLICATO - Tutti pazzi per Davide Bartesaghi, dunque, compreso in Premier League dove alcuni club, tra cui l'Arsenal, lo hanno già messo nel mirino (i Gunners hanno già mandato due o tre volte un loro osservatore a San Siro). Per questo motivo, in via Aldo Rossi sono già al lavoro per blindarlo: i primi dialoghi con il suo entourage sono infatti già stati avviati e il Milan è pronto a triplicare il suo ingaggio (dagli attuali 500 mila euro a 1,5 milioni di euro a stagione). Non è escluso che possa essere ritoccata anche la data di scadenza del contratto, che è attualmente fissata al 30 giugno 2030.