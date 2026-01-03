Storico ricavi a confronto: il Milan 20 anni fa guadagnava più del Real. Cos’è cambiato in questi anni ?

Con un video postato sul proprio profilo Instagram, Calcio e Finanza ha mostrato un grafico che mostra il trend dei ricavi del Real Madrid a confronto con quello dei top 3 club italiani per introiti (Milan, Inter e Juventus). Con questo grafico appare evidentissima l'avanguardia, la gestione, la visione che il club spagnolo ha avuto negli anni e che lo ha portato ad essere la squadra più vincente in Europa per distacco. Nella stagione 2002-2003, anno della finale di Champions League di Manchester tra Juventus e Milan, le due squadre italiane fecero meglio sia sul campo sia in termini economici rispetto ai Blancos: la Juve di Lippi li eliminò in semifinale e chiuse un esercizio con 218 milioni di ricavi, posizionandosi davanti al Milan con 200 milioni, che si trovava però anch'egli davanti al Real, appena sotto con 192 milioni. L'Inter, eliminato dai rossoneri in semifinale, chiuse a 162 milioni. Solo dopo 7 anni, quando l'Inter vinse il Triplete, i ricavi dei Blancos erano già quasi il doppio dei top club italiani. Da qui è inizato piano piano il percorso che ha portato le Merengues a superare per la seconda stagione consecutiva il miliardo di euro di ricavi, 1.185.000.000 di euro per la precisione.

DA DOVE ARRIVANO QUESTI RICAVI - La voce principale sono i ricavi commerciali. Confrontando quelli con le tre squadre italiane prese in esame, sono quasi 500 milioni di euro per il Real contro i 152 milioni per il Milan, la migliore delle italiane. I Blancos poi incassano più del doppio della migliore italiana sia nel main sponsor sia nello sponsor tecnico. 70 milioni da Emirates, stesso sponsor del Milan al quale ne versa 21 all'anno e 121 milioni da Adidas, che si ferma a 46 per le divise della Juventus. Seconda voce più ricca al bilancio sono i diritti audiovisivi. La Liga incassa di più della Serie A dalle televisioni e in più il sistema di ripartizione dei proventi televisivi è più favorevole ai top club rispetto a quanto non lo sia in Italia. Sono 374 milioni di diritti tv per il Real Madrid, 264 milioni per l'Inter, 177 milioni per la Juve e infine 154 milioni per il Milan.

IL NUOVO STADIO - I ricavi da stadio sono impressionati: solo dagli abbonamenti e dalla biglietteria del Bernabeu il Real ha registrato proventi per circa 230 milioni di euro, quasi quanto l'intero fatturato, plusvalenze comprese, del Napoli dell'ultimo scudetto, 290 milioni circa al 30 giungo 2025. L'inter, che è il primo club in Italia per ricavi da biglietteria, ha fatturato 98,8 milioni, il Milan 65,4 milioni e la Juventus 69,5 milioni.

RICAVI DAI GIOCATORI - Solo in questa voce le italiane hanno fatto meglio, il Real spesso e volentieri li compra i campioni, non li vende. Ed Infatti ad accezione dell'Inter, che l'anno scorso ha venduto poco e ha ricavato solo 21,4 milioni di euro, Milan e Juventus hanno ricavato più del triplo dei Blancos: 28,4 milioni il Real, 83,1 milioni il Milan e 110 milioni la Juventus.