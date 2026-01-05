Marchetti: "Nkunku al Fenerbahce? Offerta arriva solo se il giocatore è convinto di andare"

vedi letture

La diciottesima giornata è giunta alla sua conclusione con il trenino Inter, Milan e Napoli che rimane in testa a distanze invariate: l'unica cosa che è cambiata, non da poco, è il vantaggio rispetto alle inseguitrici come Roma e Juventus, con il trio che tenta una piccola fuga. Nel corso della puntata di domenica sera del Club in onda su Sky Sport 24 sono stati indagati i punti di forza e quelli deboli delle prime tre squadre del campionato. Questo il pensiero espresso sul mercato rossonero dal giornalista Luca Marchetti.

Le parole di Luca Marchetti sulla situazione legata al futuro di Christopher Nkunku e all'interesse del Fenerbahce: "Nkunku al Fenerbahce: se arriva un’offerta importante, il Milan la prende in considerazione ma questa arriverà solamente se il giocatore è convinto di andare a Istanbul. Se dovesse andar via Nkunku, chiaramente un altro attaccante verrà preso da parte del Milan".