Grande gioia per David Odogu: "Ufficialmente fidanzato!"

vedi letture

La stagione 2025/2026 non sarò facile da dimenticare per David Odogu, sia per la svolta della sua carriera sportiva che per i traguardi fuori dal campo nella vita privata. Il difensore tedesco classe 2006 ha realizzato il sogno di molti giovani calciatori venendo acquistato dal Milan alla fine della sessione di agosto e un po' a sorpresa: non sta giocando molto, solo un paio di apparizioni in prima squadra, ma si sta sicuramente godendo l'opportunità formativa dell'essere in uno spogliatoio come quello rossonero, allenato da Max Allegri.

In questo inizio 2026 però arrivano liete notizie extra-campo: come annunciato dallo stesso Odogu sul proprio profilo Instagram, il centrale tedesco ha chiesto alla sua ragazza di sposarlo. Nel post pubblicato sui canali social, il tedesco ha scritto così: "Sono così grato a Dio per te. Ufficialmente fidanzato". Un grande traguardo per un atleta ancora giovane ma sicuramente determinato: tanti auguri, David!