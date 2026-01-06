Serie A, la classifica aggiornata: la Juve tiene il passo della Roma
La Juventus risponde in grande stile alle vittorie di Como e Roma che, precedentemente nel corso della giornata, avevano messo pressione sulla squadra di Luciano Spalletti, impegnata in casa del Sassuolo e vittoriosa con il risultato di 0-3. I bianconeri raggiungono i giallorossi al quarto posto a quota 36 punti a -1 dal Napoli terzo, che chiude il trenino delle prime tre in vetta che giocheranno tra domani e giovedì ma che dovranno ancora recuperare una giornata. Il Sassuolo rimane inchiodato a 23 punti.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 39 (17)
Milan 38 (17)
Napoli 37 (17)
Juventus 36 (19)
Roma 36 (19)
Como 33 (18)
Bologna 26 (17)
Atalanta 25 (18)
Lazio 24 (18)
Sassuolo 23 (19)
Torino 23 (18)
Udinese 22 (18)
Cremonese 21(18)
Cagliari 18 (18)
Parma 18 (17)
Lecce 17 (18)
Genoa 15 (18)
Fiorentina 12
Pisa 12 (19)
Verona 12 (17)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan