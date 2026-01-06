Serie A, la classifica aggiornata: la Juve tiene il passo della Roma

La Juventus risponde in grande stile alle vittorie di Como e Roma che, precedentemente nel corso della giornata, avevano messo pressione sulla squadra di Luciano Spalletti, impegnata in casa del Sassuolo e vittoriosa con il risultato di 0-3. I bianconeri raggiungono i giallorossi al quarto posto a quota 36 punti a -1 dal Napoli terzo, che chiude il trenino delle prime tre in vetta che giocheranno tra domani e giovedì ma che dovranno ancora recuperare una giornata. Il Sassuolo rimane inchiodato a 23 punti.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 39 (17)

Milan 38 (17)

Napoli 37 (17)

Juventus 36 (19)

Roma 36 (19)

Como 33 (18)

Bologna 26 (17)

Atalanta 25 (18)

Lazio 24 (18)

Sassuolo 23 (19)

Torino 23 (18)

Udinese 22 (18)

Cremonese 21(18)

Cagliari 18 (18)

Parma 18 (17)

Lecce 17 (18)

Genoa 15 (18)

Fiorentina 12

Pisa 12 (19)

Verona 12 (17)