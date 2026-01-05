Nkunku, troppo bassa l'offerta del Fenerbahçe. E lui non vuole lasciare il Milan

vedi letture

Il Fenerbahçe sta facendo sul serio per Christopher Nkunku in quanto è una precisa richiesta di Domenico Tedesco, allenatore della squadra turca che ha avuto il francese ai tempi del Lipsia nel momento migliore della sua carriera. Il pressing del club di Istanbul è forte, ma al momento non è arrivato ancora a mettere sul piatto l'offerta giusta che pretende il Milan.

NO MINUSVALENZA - Quanto vuole il Diavolo? Almeno 33 milioni di euro, cioè la cifra che gli permetterebbe di non fare una minusvalenza a bilancio. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che in estate, per prenderlo dal Chelsea a titolo definitivo, il club di via Aldo Rossi ha investito 37 milioni di euro di base fissa più bonus. C'è poi anche da registrare la volontà di Nkunku che al momento non sembra propenso a lasciare il Milan dopo appena sei mesi, soprattutto ora che è riuscito a sbloccarsi in campionato con la doppietta all'Hellas Verona nell'ultima partita giocata dalla squadra di Max Allegri nel 2025.

DA MONITORARE - Oggi a Milanello è in programma la ripresa degli allenamenti per iniziare a preparare la prossima gara di campionato contro il Genoa in programma giovedì alle 20.45 a San Siro. E verranno monitorate le condizioni proprio di Nkunku che contro i veneti ha preso un pestone che non gli ha permesso di scendere in campo venerdì a Cagliari. Il suo obiettivo è tornare a disposizione di Allegri già per la prossima partita, altrimenti il mirino del francese si sposterà sul successivo impegno in casa della Fiorentina di domenica prossima.