Il derby dei Paperoni lo vince Al-Khelaifi: il Psg batte il Paris di Arnault 2-1
(ANSA) - ROMA, 04 GEN - ll derby "più vicino del mondo" (i due stadi distano solo 44 metri), definito anche la stracittadina dei super ricchi, premia il Psg che vince 2-1 contro i cugini del Paris Fc al Parco dei Principi. A fine primo tempo Doué approfitta di un errore degli avversari e sblocca il risultato, ma Geubbels su rigore pareggia i conti a inizio ripresa. Pari che dura una manciata di minuti, poi il mancino di Dembelé trova una deviazione vincente che vale i tre punti. Con questo successo la squadra di Luis Enrique si riporta a -1 dal Lens.
Quello giocato questa sera a Parigi è il primo derby in gara ufficiale dal 17 dicembre del 1978. Allora finì 1-1, sempre al Parco dei Principi dove questa sera, dopo 47 anni, si sono affrontati di nuovo il Paris Saint Germain, ormai di proprietà dell'emiro del Qatar, e il Paris Football Club, da poco più di un anno in mano ai miliardari Arnault. (ANSA).
