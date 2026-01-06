Sassuolo pochissima roba: la Juventus vince con un tris

Poca, pochissima roba il Sassuolo visto questa sera contro la Juventus. La squadra di Luciano Spalletti, ospite al Mapei Stadium, per la terza e ultima partita del giorno dell'Epifania, ha vinto 0-3 con una prestazione di superiorità al cospetto della formazione di mister Fabio Grosso che ha fatto ben poco per contrastare il gioco dei bianconeri. La Juve si è portata in vantaggio al 16° minuto del primo tempo con un autogol di Muharemovic. Nel corso della ripresa due gol in due minuti appena superata l'ora di gioco: prima la rete di Fabio Miretti e quindi quella di Jonathan David.

19° TURNO DI SERIE A, IL PROGRAMMA COMPLETO

MARTEDÌ 06/01

ore 15, Pisa-Como 0-3

ore 18, Lecce-Roma 0-2

ore 20.45, Sassuolo-Juventus 0-3

MERCOLEDÌ 07/01

ore 18.30, Bologna-Atalanta

ore 18.30, Napoli-Hellas Verona

ore 20.45, Parma-Inter

ore 20.45, Torino-Udinese

ore 20.45, Lazio-Fiorentina

GIOVEDÌ 08/01

ore 18.30, Cremonese-Cagliari

ore 20.45, Milan-Genoa