Maignan apre al rinnovo, c'è fiducia: ecco l'offerta del Milan

vedi letture

E' iniziato il mercato di gennaio e ormai si parla quasi esclusivamente di acquisti e cessioni. In casa rossonera c'è però un altro tema che è piuttosto caldo, vale a dire quello del rinnovo di Mike Maignan che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ma che già tra qualche settimana sarà libero di accordarsi con un altro club.

L'OFFERTA DEL MILAN - Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, sono giorni decisivi su questo fronte: il portiere francese, dopo mesi in cui sembrava aver messo una pietra sopra la sua permanenza al Milan, ha aperto ora al prolungamento, ma serve un incontro con il suo agente per discutere di tutti i dettagli economici. L'offerta del club di via Aldo Rossi è la seguente: 5 milioni di euro netti più due di bonus fino al 2030. La dirigenza rossonera è fiduciosa di poter arrivare presto alla firma, ma c'è bisogno di uno sforzo da parte di tutti.

DIALOGHI RIPRESI - Dopo mesi di stallo, con i contatti che si erano completamente fermati tra le parti, ora la situazione sembra essersi sciolta, i dialoghi sono ripartiti e la speranza è di arrivare in tempi brevi ad un accordo. La fumata bianca è tutt'altro che scontata perchè la vicenda rimane delicata, ma c'è sicuramente più fiducia rispetto a qualche settimana fa quando le parti non si parlavano nemmeno. La proposta economica del Milan a Maignan è molto importante e lo renderebbe il giocatore più pagato della rosa milanista al pari di Rafael Leao.