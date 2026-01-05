Adani: "Vi avevo detto che l'arbitro è morto, ora lo vedete tutti i giorni, in tutte le partite e in ogni episodio"

vedi letture

Lele Adani, ex calciatore e opinionista, dopo il rigore revocato dal VAR alla Fiorentina si è così espresso sulle sue storie Instagram a esprimere i suoi pensieri sulla classe arbitrale: "Vi avevo detto che l'arbitro è morto, ora lo vedete tutti i giorni, in tutte le partite e in ogni episodio, l'arbitro è morto perché ha sconfessato il suo mestiere, che è complicato dal VAR, dal regolamento, ma complicato da se stesso. L'arbitro è morto e nessuno lo fa rinascere, occhio".