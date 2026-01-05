Mercato Milan, c'è Cherif se parte Nkunku. Difesa: offerto Dier

vedi letture

E se Niclas Fullkrug non fosse l'unico nuovo innesto del Milan in attacco a gennaio? Scenario difficile, ma non impossibile anche se servirebbe la partenza di Christopher Nkunku che continua ad essere nel mirino del Fenerbahçe. I turchi sono in forte pressing e non intendono mollare nonostante, almeno per ora, il francese sembra intenzionato a voler restare a Milanello.

CHERIF OSSERVATO SPECIALE - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che, in caso di addio di Nkunku, il Milan sarebbe a quel punto "costretto" a prendere un nuovo attaccante e un nome che piace molto è quello di Sidiki Cherif, gioiellino classe 2006 dell'Angers. Gli scout milanisti lo hanno osservato da vicino in più occasioni nelle ultime settimane e le relazioni sono assolutamente positive. L'idea iniziale era quello di provare a prenderlo per l'estate, ma tutto potrebbe essere anticipato di qualche mese in caso di partenza di Nkunku. La concorrenza non manca visto che alcuni club tedeschi hanno messo gli occhi su di lui, ma la destinazione Milan intriga parecchio il giovane attaccante, i cui agenti hanno già avuto a metà dicembre un incontro con la dirigenza di via Aldo Rossi.

OFFERTO DIER - Se l'eventuale arrivo di un nuovo innesto in attacco dipenderà dalla partenza di Nkunku, il Milan è invece sicuramente alla ricerca di un nuovo difensore per puntellare la retroguardia: il preferito di Max Allegri è sempre Federico Gatti, suo ex giocatore alla Juventus, ma il club bianconero ha già detto no allo scambio con Koni De Winter. Quasi impossibile arrivare a Skriniar del Fenerbahçe e a Kim del Bayern Monaco, nelle ultime ore è stato proposto Eric Dier, giocatore classe 1994 del Monaco.