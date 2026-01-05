Tra i tre striscioni per Gasperini a Bergamo, ce n'è stato uno polemico
(ANSA) - BERGAMO, 03 GEN - Tre striscioni dai tifosi dell'Atalanta per il grande ex della partita, Gian Piero Gasperini, passato la scorsa estate sulla 'panchina' della Roma. Il primo a comparire sugli spalti della New Balance Arena di Bergamo, in Curva Sud Morosini, però, è dai toni polemici: "Una bella storia si giudica anche dal finale: peccato", con l'ultima parola in lettere gialle e rosse. Nello stesso settore, uno striscione quadrato rimasto appeso per l'intero primo tempo: "Coi tuoi 9 anni ancora negli occhi". Infine, intorno al venticinquesimo, quello diviso in tre dalla Curva Nord Pisani, introdotto dal coro "Gasperini alé": "Un decennio di gloria scolpito nella nostra storia.
Dividerci un colpo al cuore, ritrovarci una grande emozione. Bentornato Gasp, indelebile simbolo di Bergamo campione" con riferimento all'Europa League vinta due anni fa a Dublino col 3-0 al Bayer Leverkusen. (ANSA).
