Dal gol funesto al Milan al Nexasa, metà classifica messicana, passando per gli zero gol in Serie B inglese: la parabola di Carranza

vedi letture

Julián Simón Carranza, attaccante argentino, evoca brutti ricordi nella mente dei milanisti. Era stato lui, infatti, a siglare la rete dell'1-1 a San Siro per il Feyenoord, che costò l'eliminazione dei rossoneri dalla Champions League nello scorso febbraio con Conceicao in panchina. In estate, Carranza ha lasciato gli olandesi per approdare al Leicester, Serie B inglese, dove ha giocato solo 9 partite (3 da titolare) per un totale di 323 minuti e zero gol. Ora si è trasferito ufficialmente al Nexasa, club messicano di metà classifica.

COSA AVEVA DETTO CARRANZA DOPO IL MILAN

Julian Carranza, attaccante del club olandese, intervenuto ai microfoni di Prime Video, ha spiegato l'impatto avuto da Robin van Persie sulla squadra: "Siamo una squadra che non è stata presa troppo sul serio. Credo che stiamo facendo bene, che abbiamo la personalità per giocare questo tipo di partite. Contro il Bayern Monaco, il Benfica e il Milan abbiamo dato la dimostrazione di avere la personalità e i giocatori per vincere queste partite. Facciamo sul serio!. Ecco perché sono qui, per giocare questo tipo di partite. È stato un inizio difficile per me al club, ma questo rimarrà sempre con me, giocare qui oggi e segnare il gol della vittoria. Torno a Rotterdam felice".