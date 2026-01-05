Ramazzotti fa notare: "La politica rossonera è stata analoga a quella del Napoli con Conte di un anno fa"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Rispetto alla scorsa stagione l’ad Furlani e il ds Tare hanno rivoluzionato la rosa scegliendo un allenatore vincente come Allegri e inserendo undici volti nuovi, tra i quali elementi determinanti per il salto di qualità come Modric, Rabiot e Saelemaekers. La “politica” rossonera è stata analoga a quella del Napoli di dodici mesi prima (che aveva scelto Conte e innesti “pesanti” come McTominay, Lukaku, Neres e Buongiorno) e ha puntato anche sul rivalutare gli elementi di valore che erano reduci da una stagione complicata. Ecco perché Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic e Loftus-Cheek, solo per citare qualche esempio, sono tornati a brillare esattamente come un anno fa è successo a Meret, Di Lorenzo, Anguissa, Rrahmani, Lobotka e Politano. E non a caso dopo le prime diciassette gare di Serie A il Milan ha undici punti in più rispetto alla scorsa stagione, mentre il Napoli 2024-25 ne aveva addirittura tredici in più rispetto a quello del 2023-24.

Il lavoro a Milanello di Max, proprio come quello di Antonio a Castel Volturno, ha fatto il resto: senza la distrazione delle coppe europee, i due tecnici hanno cancellato le scorie del passato e riportato nel gruppo la mentalità vincente necessaria per puntare in alto. Così il Napoli è passato dal decimo posto di due campionati fa al primo nello scorso; il Diavolo è invece partito dall’ottavo del 2024-25 e a fine maggio spera di guardare tutti dall’alto in basso per appuntarsi sul petto la seconda stella".