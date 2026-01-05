Zoe Cristofoli racconta: "Mi hanno puntato la pistola alla testa e hanno preso tutto. Sapevo che c'erano le cose di Theo, ma..."

vedi letture

Ospite del podcast One more time, Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, ha raccontato la rapina subita in casa qualche mese fa, quando il terzino era ancora di proprietà del Milan: “Mi hanno picchiato. Ero con il bambino e la baby sitter, erano tre persone: stavo cenando, in casa nuova. Sono entrati dal garage e mi hanno picchiato, hanno lanciato il bambino contro il muro. Io pensavo di poter lottare con loro, non volevo dargli niente. Hanno preso tutto. Mi hanno puntato la pistola alla testa e detto che, se avessi sbagliato il codice della cassaforte, mi avessero ammazzato”.

Theo Hernandez era assente durante la rapina: “Mi sentivo in colpa, non volevo dargli le cose. Sapevo che c’erano le cose di Theo, che si era comprato con il suo lavoro. Però poi capisci che le cose materiali non contano”.

LE PAROLE DI THEO ALLA GAZZETTA

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino del Milan Theo Hernandez è tornato per la prima volta a parlare del suo doloroso addio al club rossonero, avvenuto in estate dopo 6 anni di trionfi ma anche difficoltà.

Il suo post d’addio fu polemico: «La direzione che ha preso il club e alcune decisioni non rispecchia- no i valori e l’ambizione che mi hanno portato qui».

"È la verità. Quando sono arrivato c’erano Massara, Boban e Maldini, il mio idolo. Ibra è un top, ma dopo Paolo è cambiato tutto in peggio».

Si è sentito abbandonato dal Milan?

"Avrei meritato un trattamento migliore. Non me l’aspettavo. Alcuni compagni mi spingevano a restare, ma quando un dirigente ti chiama e ti dice “se resti qui ti mettiamo fuori rosa” io che cosa posso fare? Cerco altro".