Legge bilancio: sorridono le società. Torna la spalmatura delle plusvalenze

Nell'edizione odierna de Il Giornale, si parla di una novità importantissima per i club di Serie A che andrà concretamente ad incidere e a beneficiare i conti e i bilanci delle società nelle operazioni di mercato. Con l'approvazione della Legge di Bilancio da parte del Parlamento, entra infatti in vigore una misura destinata a rivedere la gestione fiscale delle plusvalenze. Nel dettaglio, il comma 42 dell'articolo 1 introduce un cambiamento rilevante: possiamo definirla la "spalmatura", che è già attiva per questo mercato di gennaio.

MA COME FUNZIONA - Come spiega Italia Oggi, la nuova norma permette alle società di non pagare le tasse sull'intera plusvalenza nell'anno in cui viene realizzata, ma offre l'opzione di "spalmare" il carico fiscale in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, fino a un massimo di quattro anni (quindi cinque esercizi totali). C'è però una condizione fondamentale per accedere a questo beneficio: il calciatore oggetto della cessione deve essere stato tesserato per il club cedente da almeno due anni. Questo vincolo serve a premiare la valorizzazione nel tempo piuttosto che il trading compulsivo a breve termine.

I PALETTI - La nuova modalità si applicherà esclusivamente alle operazioni che riguardano calciatori tesserati da almeno due anni con il club cedente, limitando quindi l'uso indiscriminato dello strumento. Inoltre, potranno beneficiare della norma soltanto gli affari conclusi a partire da gennaio 2026. In prospettiva, però, l'impatto è significativo. La diluizione delle imposte sulle plusvalenze consentirà maggiore flessibilità nella pianificazione finanziaria, alleggerendo nell'immediato i conti economici e offrendo margini di manovra più ampi sul mercato. Una leva in più, destinata a incidere sulle scelte future dei club italiani, chiamati a coniugare competitività sportiva e sostenibilità economica.