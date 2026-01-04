Un centravanti, finalmente: Fullkrug ha coperto il 'buco' dell'attacco rossonero

Un centravanti, finalmente. Nella notte di Cagliari il Milan potrebbe aver ritrovare una figura che sembrava smarrita: l'attaccante che occupa l'area (anche se è tutto da scoprire), che sporca le partite ancor prima di illuminarle facendo a sportellate con chiunque non indossi gli stessi colori della sua maglia. Con l'ingresso di Niclas Fullkrug il "buco" dell'attacco rossonero ha smesso di essere una voragine evidente. Da precisare: non è stato un debutto da copertura per gol o assist, ma per una prestazione che ha parlato la lingua preferita di Massimiliano Allegri, quella del sacrificio, della lotta.

Niclas Fullkrug: il riferimento che mancava

Entrato nell'ultimo quarto di partita e poco più alla Unipol Domus Arena, Fullkrug ha cambiato il volto dell'attacco rossonero. Duelli aerei vinti, spalle alla porta sempre solide, difensori avversari costretti a fare a sportellate con lui spendendo energie. Secondo i dati raccolti nelle ultime stagioni tra Bundesliga, Premier League e le varie competizioni europee alle quali ha partecipato, il tedesco viaggia stabilmente sopra il 50% dei duelli aerei vinti, repertorio in parte messo in mostra l'altra sera in terra sarda.

Un numero chiave, che spiega perché Allegri lo abbia accolto in maniera così positiva mandandolo subito nella mischia. Per questo Milan Fullkrug può diventare un punto d'appoggio continuo, unbo che permette alla squadra di salire e respirare. E a Cagliari qualcosa si è intravisto, anche perché ogni spazzata aveva finalmente un destinatario credibile.

Lavoro sporco ed equilibrio

Certo, il Milan ha preso Fullkrug nella speranza che il 9 tedesco possa fare la differenza sotto porta, ma l'ex Brema e Dortmund non è solo un finalizzatore, ma anche un equilibratore. Che significa? A Cagliari il classe 1992 ha battagliato su ogni singolo pallone come farebbe un centravanti "vecchio stampo", di quelli che Allegri ha sempre esaltato nelle sue squadre vincenti.

Si, non ha segnato, ma ha comunque dato senso e peso alla manovra offensiva del Milan, per quanto si sia notato che Fullkrug non è ancora al meglio della sua condizione. Forse è presto per parlare di svolta, ma una certezza c'è: il Milan ha finalmente qualcuno disposto a coprire quel "buco" in attacco con il corpo, carattere e mestiere. E per Allegri, spesso, questo lavoro vale quanto un gol.