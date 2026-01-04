Il Fenerbahçe insiste per Nkunku: pronti 25 milioni, il Milan ne chiede almeno 35

vedi letture

In attesa di capire se potrà tornare in campo già giovedì sul campo del Genoa, non si placano le voci sull'interesse del Fenerbahçe per Christopher Nkunku. In Turchia sono convinti che nei prossimi giorni i dirigenti gialloblu, che stanno lavorando per prendere Guendouzi dalla Lazio, avranno nuovi contatti anche per l'attaccante francese del Milan.

NO MINUSVALENZA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i turchi sono pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro, cifra però troppo bassa per il Milan che chiede almeno 35 milioni di euro per non fare una minusvalenza. Ricordiamo che in estate il club di via Aldo Rossi ha preso Nkunku dal Chelsea a titolo definitivo per 37 milioni di euro più bonus. La distanza tra domanda e offerta è dunque piuttosto importante.

OBIETTIVO GENOA - Il francese, intanto, non pensa al mercato, ma a recuperare dal pestone subito contro l'Hellas Verona che non gli ha permesso di scendere in campo venerdì a Cagliari: l'attaccante si sta allenando ancora a parte e si sta sottoponendo a fisioterapia per smaltire il suo problema fisico. L'obiettivo è essere di nuovo a disposizione di Max Allegri per la trasferta di giovedì al Marassi di Genova.