Turco racconta: "Ho scoperto dell'interesse del Milan da Google"

vedi letture

Nicolò Turco, attaccante che l’anno scorso ha vestito la maglia del Milan Futuro, ha raccontato a “Mundialito Podcast” il suo approdo in rossonero. Queste le sue parole:

“È nato tutto dal fatto che io volevo andar via dal RedBull Salisburgo. Stavamo cercando una quadra per cercare di farmi tornare in Italia e si è presentato il Milan. La cosa folle è che io e il mio agente l’abbiamo scoperto da Google. Un giorno un mio amico mi manda un post che riguarda il Milan Futuro dove c’era scritto “Ibrahimovic e Moncada al lavoro per Nicolò Turco del RedBull Salisburgo”. Io gli ho detto che non ne sapevo niente. Ho mandato il post al mio agente per chiedergli se gli avesse scritto qualcuno, mi risponde di no. E allora gli dico: “Magari è una bufala, ma prova ad informarti”. Si informa e c’era veramente l’interesse. È stato un anno, togliendo l’episodio retrocessione, che secondo me mi ha fatto bene. Dopo l’anno in Austria sono un po’ ritornato quello che ero alla Juve a livello di serenità. Mi sono divertito tantissimo, non ho giocato quel chissà che, ho fatto 25 presenze e penso la metà o poco meno da titolare però mi sono veramente divertito. Col gruppo mi trovavo benissimo, mi sono trovato veramente bene a Milano”.